Beyaz Saray’a bağlı resmi hesaptan, ABD Başkanı Donald Trump’ın da yer aldığı bir fotoğrafla verilen “Trump ile oyun oynama” mesajı Rusya'yı ayağa kaldırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusça paylaşımlar yaptığı resmi hesaptan dünyaya açık bir mesaj verdi.

Paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Venezuela’ya yönelik askeri müdahaleyi izlerken çekilmiş bir fotoğrafına yer verildi.

Görselin üzerine büyük harflerle "Trump ile oyun oynama" ifadesi yazıldı.

PAYLAŞIMDA AÇIK TEHDİT DİLİ

Aynı paylaşımda yer alan metin de sert tonu pekiştirdi. Mesajda, "Başkan Trump bir icraat adamı. Bilmiyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz." denildi

Bir diğer görselde ise şu sözler yer aldı: "Bu bizim yarım küremiz."

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, paylaşımları Washington’un Trump dönemindeki dış politika anlayışının yansıması olarak aktardı.

Trump’lı paylaşım ortalığı karıştırdı! Beyaz Saraydan Rusyaya oyun oynama mesajı

VENEZUELA OPERASYONU SONRASI ZAMANLAMA

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin hemen ardından mesaj paylaşıldı.

Caracas’ta 3 Ocak gecesi patlama ve uçak sesleri duyulmuş, kentte büyük panik yaşanmıştı.

MADURO VE EŞİ ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDI

Donald Trump, operasyonun ardından yaptığı açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşi Cilia Flores’in ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD’DEN AĞIR SUÇLAMALAR

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Dosyada "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamaları yer aldı.

CARACAS’TAN ULUSLARARASI ÇAĞRI

Venezuela yönetimi, yaşananlar sonrası uluslararası topluma çağrı yaptı. Bazı ülkeler ABD’nin hamlesine tepki gösterirken, bazı ülkeler Washington’a destek verdi. Venezuela krizi, ABD, Rusya ve Avrupa hattında yeni bir gerilim başlığına dönüştü.

