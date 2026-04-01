ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonlarının 2-3 hafta içinde sona erebileceğini belirterek, ABD’nin bölgeden çekilmeye hazırlandığını açıkladı. Trump ayrıca İran’da “rejim değişikliğinin gerçekleştiğini” iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yürütülen askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, savaşın süresine dair ilk kez net bir takvim verdi.

"2-3 HAFTA İÇİNDE SONLANABİLİR"

Trump, ABD’nin İran’daki operasyonlarını “iki ya da üç hafta içinde” sonlandırabileceğini belirterek, bu sürecin ardından bölgeden çekilmeyi planladıklarını söyledi.

İran’daki mevcut duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, ülkede rejim değişikliğinin fiilen gerçekleştiğini öne sürdü. Mevcut yönetimin daha 'ılımlı' olduğunu savunan Trump, önceki yapının ortadan kaldırıldığını iddia etti.

ÖNCELİK 'NÜKLEER'İ ENGELLEMEK

ABD’nin bölgedeki önceliğinin İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu vurgulayan Trump, bu hedefe ulaştıklarını ileri sürdü. İran’ın bir daha nükleer silaha sahip olamayacağını söyleyen Trump, operasyonların bu çerçevede başarıyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyen enerji trafiğine ilişkin de dikkat çekici ifadeler kullandı. ABD’nin bu hatla doğrudan bir ilgisi olmadığını belirten Trump, petrol ve doğal gaz ihtiyacı olan ülkelerin kendi güvenliklerini sağlaması gerektiğini savundu.

