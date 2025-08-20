Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Netanyahu'ya övgü dolu sözler: O bir savaş kahramanı

Trump'tan Netanyahu'ya övgü dolu sözler: O bir savaş kahramanı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze'de katliam yapan ve insanlık suçu işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgü geldi. Netanyahu için "İyi bir adam" diyen Trump, "Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, radyo sunucusu Mark Levin'e röportaj veri. Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan Netanyahu için "İyi bir adam." diyen Trump, "Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun hapse atılmaya çalışıldığını belirten Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine mi yoksa İsrail'deki yolsuzluk davasına mı atıfta bulunduğunu açıklamadı.

Trump, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda ABD'nin hava operasyonlarındaki "başarısına" yönelik sözlerini tekrarladı.

UCM KARARI

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Netanyahu, ayrıca ülkesinde yolsuzluk suçlamalarıyla da yargılanıyor. Trump, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

