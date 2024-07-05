Türk adayın favori olduğu kritik seçim sona erdi! İran'da gözler sandık sonuçlarında

İran'da, helikopter kazasında vefat eden Reisi'nin yerine gelecek Cumhurbaşkanını belirleyecek seçimler sona erdi. Türk aday Mesud Pezeşkiyan'ın anketlerde önde olduğu kritik seçimde gözler sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinin ardından İranlılar bugün 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Türk asıllı reformist aday Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakâr aday Said Celili arasında geçen kritik seçim oy verme süresi önce 20.00'ye sonra 22.00'ye daha sonra 24.00'e kadar uzatıldı.

İran'da saatler 24:00'ü göstermesiyle oy kullanma sona erdi. 16 saat süren seçim sonrasında gözler sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi.

SEÇİM 16 SAAT SÜRDÜ, OY KULLANMA İŞLEMİ 3 DEFA UZATILDI

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin 24.00'te sona erdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme süresi önce 20.00'ye sonra 22.00'ye daha sonra 24.00'e kadar uzatılarak, toplamda 16 saat sürdü.

İslami, 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapılarının kapatıldığını ve yalnızca içeride kalanların oy vermeye devam edeceğini söyledi.

SANDIKLAR AÇILARAK OYLAR SAYILACAK

İranlı yetkili, sandıkların açılarak oy sayımına başlanacağını duyurdu. Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin sabaha karşı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

İLK TURA GÖRE DAHA FAZLA SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİTTİ

İlk tura oranla çok daha fazla sayıda seçmenin oy kullanmak için seçim merkezlerinde bulunduğu görüldü.

FAVORİ İSİM TÜRK

Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor. Anket sonuçlarına göre reformist Türk aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakâr Celili’nin 5 puan önünde yarışı götürüyor.