Türkiye Neriman Celal'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı

Rusya tarafından 2021 yılında gözaltına alınan ve hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in serbest bırakılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, adımı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, 2021 yılında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasının büyük memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

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"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Kırım Platformu'nun ilk zirvesine katıldıktan sonra Eylül 2021’de Kırım’da gözaltına alınarak, daha sonra tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal’in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz."

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Açıklamada, tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarının da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasının beklendiği ve bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olunduğu belirtildi.