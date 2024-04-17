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Tüyler ürperten olay! Birkaç saat önce ölen amcasını, kredi çekmek için bankaya götürdü

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Dünya Haberleri

Brezilya'da bir kadın, yakını olduğunu öne sürdüğü adamı kredi başvurusu yapmak için bankaya götürdü. Adamın durumundan şüphelenen çalışanlar polise ihbarda bulunurken, ekipler şahsın birkaç saat önce öldüğünü belirledi. O anlar kameralarda yansıdı.

Rio de Janeiro'da  Érika de Souza Vieira Nunes isimli bir kadın, kredi çekmek için amcası olduğunu iddia ettiği bir adamla bankaya gitti.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE ÖLMÜŞ

Yaşlı adamın tuhaf halinden şüphelenen banka çalışanları, durumda bir gariplik olduğunu sezip polise haber verdi. Kadın, yaşlı adama kağıtları imzalatmaya çalışırken olay yerine gelen polis, 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga isimli adamın aslında birkaç saat önce hayatını kaybettiği tespit etti.

Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, gerçekten amcası olup olmadığı ve şahsın nasıl öldüğünün araştırılacağı açıklandı.

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