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242 kişi hayatını kaybetti, o böyle kurtuldu! "Hala inanamıyorum" diyerek anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da kalkıştan kısa süre sonra düşen Air India uçağında 242 kişi hayatını kaybederken, uçağa alınmayan bir yolcu şans eseri kurtuldu. BBC'ye konuşan Bhoomi Chauhan, yoğun trafik nedeniyle uçağa yetişemeyip havalimanı personeli tarafından binişi reddedilmesinin hayatını kurtardığını "Hala inanamıyorum" sözleriyle anlattı.

Son zamanlarda peş peşe meydana gelen uçak kazalarından sonuncusu Hindistan'da meydana geldi. Ahmedabad'daki faciada kalkıştan dakikalar sonra yerleşim alanına düşen Boeing 787 tipi Air India uçağında, 300'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından ortaya ilginç bir detay çıktı.

Uçağa binişi reddedildi, hayatı kurtuldu! 242 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında ilginç kurtuluş hikayesi - 1. Resim

UÇAĞA BİNİŞİ REDDEDİLMİŞTİ

BBC'ye konuşan Bhoomi Chauhan adlı yolcu, Ahmedabad Havalimanı’na ulaşmak için yola çıktıklarını, ancak yoğun trafik nedeniyle uçağa geç kaldıklarını söyledi.

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan ve eşiyle birlikte Hindistan'ı ziyaret eden Chauhan, dönüşte yaşadığı sıra dışı olaya dair "Saat 12.20’de havaalanına ulaştık. Kalkışa yaklaşık bir saat kala oradaydım, ancak biniş işlemleri başlamıştı. Online check-in yapmıştım ama personel beni uçağa almadı. Çok sinirlendik, şoföre kızdık ve havalimanından ayrıldık." dedi.

"HALA İNANAMIYORUM"

Havalimanı dışında çay içmek için durdukları sırada seyahat acentesiyle bilet iadesi hakkında konuşurken uçağın düştüğünü öğrendiğini belirten Chauhan, “Bu kesinlikle bir şans. Hala inanamıyorum. Eğer biraz daha erken çıksaydım, şu an hayatta olmayabilirdim." diye konuştu.

Uçağa binişi reddedildi, hayatı kurtuldu! 242 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında ilginç kurtuluş hikayesi - 2. Resim

HİNDİSTAN'DA 242 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK DÜŞTÜ

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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