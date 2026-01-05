Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğundaki barış görüşmelerini sabote etme ve savaşı sürdürme hedefiyle, 6-7 Ocak Ortodoks Noel döneminde büyük bir can kaybına yol açacak bir "sahte bayrak" terör eylemi planladığını öne sürdü.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Moskova'nın Ukrayna'yı suçlayacağı, büyük can kaybına yol açacak önemli bir katliama hazırlandığını iddia etti. Bu eylemin ana amacının ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerini sekteye uğratmak ve savaşı devam ettirmek olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Rusya veya Ukrayna topraklarında bir ibadet yerini hedef alabilecek bu provokasyonda, Ukrayna'yı suçlamak için olay yerinde Batı yapımı drone parçaları kullanılacak. Bu uyarı, Kremlin'in daha önce yalanlanan Vladimir Putin'in konutuna drone saldırısı iddiasıyla gerilimi tırmandırma çabalarının hemen ardından geldi.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’ne göre, korkulan katliamın zamanlaması, Ortodoksların 6 ve 7 Ocak tarihlerinde kutladığı Noel Arifesi ve Noel Günü'ne denk gelebilir. Korgeneral Oleh Ivashchenko liderliğindeki kurum, "Yüksek bir olasılıkla, Rusya'nın önemli can kaybıyla sonuçlanacak silahlı bir provokasyon gerçekleştireceğimi tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

SAHTE KANIT İDDİASI: BATI YAPMI DRONE PARÇALARI

Provokasyonun hedefinin, hem Rusya'da hem de Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki bölgelerinde, bir ibadet yeri veya yüksek sembolik değere sahip başka bir mekan olabileceği belirtildi. Ukrayna'nın katılımına dair "kanıt" üretmek için ise "Batı yapımı drone'ların" kullanılmasının planlandığı iddia edildi.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, "Korkuyu istismar etmek ve can kaybıyla sonuçlanan 'sahte bayrak' terör eylemleri gerçekleştirmek, Rusya'nın güvenlik servislerinin çalışma tarzına tamamen uymaktadır" uyarısında bulundu ve Putin rejiminin bu taktiği Rusya Federasyonu içinde defalarca kullandığını ve şimdi yurtdışına ihraç ettiğini savundu.

KREMLİN’İN SALDIRI İDDİALARI VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Bu uyarı, Kremlin'in daha önce Ukrayna'nın Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki sarayına İHA ile saldırma girişiminde bulunduğu iddiasını ileri sürmesinin ardından geldi. Ukrayna dış istihbarat açıklaması, "Sözde 'Putin'in konutuna saldırı' sonrasında, Kremlin'in Rus ve yabancı kitleleri kandırmak için yeni uydurma bilgiler yaydığını kaydettik" dedi.

Açıklamada, Kremlin'in "ABD'nin arabuluculuk yaptığı barış görüşmelerini raydan çıkarmayı amaçlayan özel bir operasyona devam ettiği" belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kiev'in Putin'in Novgorod bölgesindeki uzak konutuna saldırmaya çalıştığını ve bunun Moskova'nın müzakere pozisyonunu değiştireceğini söylemişti. Lavrov, saldırının 91 uzun menzilli İHAiçerdiğini de iddia etmişti. Ukrayna lideri Zelenskİy ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Diğer taraftan, bu gerilim, çatışmanın neredeyse dört yıl sürmesinden sonra iki ülkenin barış anlaşması imzalamaya yaklaşması sırasında yaşanıyor. Trump, Zelenskiy ile yaptığı son görüşmeye ilişkin "bir veya iki hassas konu" dışında bir anlaşmaya varmaya "çok yakın" olduklarını açıklamıştı.

