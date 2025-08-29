Ukrayna’dan Bayraktar misillemesi mi? Putin'in sarayı hedef alındı

Rusya’nın 28 Ağustos’ta Ukrayna’daki Bayraktar SİHA fabrikasına düzenlediği füze saldırısının hemen ardından, Ukrayna cephesinden çarpıcı bir karşılık geldi.

Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 tipi SİHA’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz kıyısındaki tartışmalı “gizli sarayı” yakınında bir yangına neden olduğu iddia edildi.

41,5 HEKTARLIK ALAN ALEVLERE TESLİM

Krasnodar bölgesinde yer alan Kraynitsa köyü yakınlarında çıkan yangın, 29 Ağustos sabahı itibarıyla başladı ve kısa sürede yayıldı. Yerel yetkililer, yangının bir İHA’nın düşmesinin ardından çıktığını belirtti. Öğlen saatleri itibarıyla yangının kapsadığı alanın 41,5 hektara ulaştığı açıklandı.

HEDEF NOKTALAR PUTİN'E AİT MÜLKLERE ÇOK YAKIN

Yangının en dikkat çekici yönü, Vladimir Putin ile ilişkilendirilen mülklerin yakınında meydana gelmesi.

İddiaya göre yangının odak noktalarından biri, Putin'in sahip olduğu belirtilen bir şaraphane tesisine yalnızca 850 metre uzaklıkta yer alıyor. NASA FIRMS verileri de bu iddiayı doğrular nitelikte.

Ayrıca, Kraynitsa köyünün, Putin’in Idokopas Burnu’ndaki tartışmalı “Karadeniz Sarayı”na yalnızca 10 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Rus medyası ise yangın merkezinin bu başkanlık konutuna sadece 3-4 kilometre uzaklıkta olabileceğini öne sürdü.

330'dan fazla kişi yangınla mücadele ediyor, yaklaşık 80 birim ekipmanın yanı sıra Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bir helikopteri ve uçağı çalışıyor

YANGINA HAVA DESTEĞİYLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Krasnodar Valisi Veniamin Kontatiev, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "330'dan fazla görevli yangını söndürmek için sahada. Ayrıca bir helikopter ve Acil Durum Bakanlığı'na ait bir uçak da müdahaleye katılıyor" dedi.

SALDIRI GENİŞ ÇAPLI OPERASYONUN PARÇASI

Yangına neden olan İHA saldırısının, Ukrayna'nın Rusya içinde gerçekleştirdiği daha geniş çaplı bir operasyonun parçası olduğu ifade edildi. Rus yetkililer, aynı tarihte birçok bölgede drone saldırıları gerçekleştiğini, petrol rafinerileri ve demiryolu kavşaklarında yangınlar çıktığını aktardı.