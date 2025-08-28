Bayraktar üretim üssü vuruldu! İki Rus füzesi isabet etti

Ukrayna’da inşa edilen Türkiye’nin gurur projesi Bayraktar fabrikası, füze saldırısıyla sarsıldı. İki isabet kaydedildi, üretim tesislerinde ciddi hasar oluştu.

"ON MİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIM VARDI"

Savaşın gölgesinde inşa edilen ve kısa süre içinde faaliyete geçmesi beklenen fabrikanın neredeyse hazır olduğu aktarıldı.

Kilit personelin eğitimlerini tamamladığı, üretim hatlarının da devreye girmek üzere olduğu ifade edildi.

Ancak saldırıyla birlikte milyonlarca dolarlık yatırım zarar gördü. Önceki saldırılara rağmen şirketin ısrarla sürdürdüğü hazırlıklar ağır bir darbe aldı.

Saldırıya uğrayan Bayraktar fabrikası, son 6 ayda hedef alınan dördüncü saldırıyı yaşadı.

BAYKAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, Turkiyegazetesi.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna tarafında durumu dikkatle takip ediyoruz, uygun zamanda gerekli bilgilendirmeleri yapacağız.

2019'DA KURULAN LLC AVİA VENTURES ÇATISI ALTINDA

Baykar, Ukrayna’daki üretim faaliyetlerini yürütmek üzere 2019’da LLC Avia Ventures şirketini kurmuştu. Bu şirket üzerinden Bayraktar TB2 ve AKINCI SİHA’ların üretileceği fabrikanın inşası sürüyordu.

Şubat 2022’de Türkiye ve Ukrayna hükümetleri arasında imzalanan havacılık ve uzay sanayiinde iş birliği anlaşması, projeyi teşvik etti. Anlaşma; doğrudan yatırımları desteklemeyi, teknoloji transferini kolaylaştırmayı ve üretim için elverişli koşullar oluşturmayı hedefliyor.

Ocak 2035’e kadar geçerli olacak düzenleme, Türk yatırımcılara Ukrayna havacılık ve uzay sektöründe özel vergi ve gümrük teşvikleri sağlayacak.

TB2'DEN KRİTİK OPERASYON

Öte yandan saldırıların gölgesinde, Ukrayna ordusu geçtiğimiz haftalarda Türk yapımı Bayraktar TB2 ile Rusya’ya ağır bir darbe indirdi.

20 Ağustos’ta Herson açıklarında düzenlenen operasyonda, TB2’den fırlatılan MAM-C/L lazer güdümlü mühimmat bir Rus devriye botunu tam isabetle vurdu.

Saldırıda beş Rus mürettebat hayatını kaybetti. Askeri kaynaklar, bu operasyonun TB2’nin uygun koşullarda hâlâ doğrudan angajmana girebildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ BAYRAKTAR

Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2’ler, 2022’de savaşın ilk günlerinden itibaren Ukrayna sahasında aktif olarak kullanılıyor. İlk haftalarda Rus zırhlı araçlarına düzenlenen nokta atışlı saldırıların görüntüleri, TB2’yi Ukrayna direnişinin sembolü haline getirmişti.

Bugün ise Bayraktar TB2’ler, keşif, hedef tespiti ve hassas mühimmat yönlendirme kabiliyetiyle Ukrayna savunma stratejisinde kritik rol oynamaya devam ediyor.

95,5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Baykar, yerel kuruluşu aracılığıyla Ukrayna’da bir “mükemmeliyet merkezi” kurarak, insansız hava araçlarının üretimini yerelleştirmeyi ve teknoloji transferi yapmayı amaçlıyor.

Bu tesislerin inşası için planlanan toplam yatırımın 95,5 milyon dolar olduğu açıklandı.