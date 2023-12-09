Ukrayna'dan Gazze’ye her yerdeler! Zulme karşı duran Kızılhaç'ın hikayesi

9 Aralık 2023 17:42 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 17:42

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan ve dünyayı sarsan savaş devam ederken, Ortadoğu'da da yeni bir savaş patlak verdi. 7 Ekim'de Hamas'ın "Aksa Tufanı Operasyonu" adını verdiği saldırılar, Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in Gazze'yi işgal etmesine ve binlerce sivili öldürmesine bahane oldu.

Hastane, okul, ibadethane fark etmeksizin sivilleri hedef alırken, Gazze sokaklarında beyaz bayrak taşıyarak dolanan ve insanlara yardım eden bazı gruplar, dünya çapında merak konusu oldu. Bu insanlar, savaşın en karanlık zamanlarında bile insani yardım götüren Kızılhaç gönüllüleriydi.

KIZILHAÇ NEDİR?

1863 yılında Cenevre'de açılan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC); kriz bölgelerinde, silahlı çatışma ve şiddet ortamlarında, din, dil, ırk, sınıf, ülke ve siyasi düşünce ayrımı yapmadan faaliyet gösteren bir yardım kuruluşudur. 1857'de İtalya'da yaşanan Solferino Savaşı'nda savaş alanındaki binlerce yaralı askeri gören İsviçreli yazar ve iş insanı Henri Dunant tarafından kurulmuştur.

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Savaş sırasında gördüğu vahşetten etkilenen Dunant, yaralı askerlere hangi tarafın askeri olduklarına bakılmaksızın yardım edilmesi için sivil halkı örgütler. Castiglione kasabasındaki evler hastane haline getirilir ve gönüllü kadınları hemşirelik, aşçılık yapmak üzere bir araya getirir. Bununla da kalmayan Dunant savaşta esir alınan doktorların serbest bırakılması ve yaralılara yardım edilmesi için taraflardan gerekli izinleri alır. Savaşta gördüklerini "Solferino Hatırası" adlı kitabında anlatan Dunant, 1901 yılında tarihin ilk Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür.

250 MİLYONU AŞKIN ÜYE

Hükümetler dışı ve devletler üstü bir yapı olan Kızılhaç, 250 milyonun üzerinde üyeye sahiptir ve dünyanın dört bir yanında insani yardım operasyonları yürütmektedir. Örgüt, savaşın en ağır yaşandığı yerlerde bile sivillerin, savaş esirlerinin, yaralı ve hastaların yaşam haklarını korumak için çalışır.

Kızılhaç, savaş kurallarına uymayan taraflara karşı da tarafsız bir arabulucu ve gözlemci rolündedir. Yaklaşık 25 milyar dolarlık bir bütçeye olan kuruluş, 1990'da Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsü kazanmıştır ve dünyadaki en büyük uluslararası örgüt konumundadır. İnsaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllülük, birlik ve evrensellik ilkelerine sahiptir.

Gazze'de yaşanan savaş, ICRC'nin ve Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin önemini bir kez daha göstermiştir. Savaşın ortasında insanlığın sesi olmayı amaçlayan kuruluş, savaşın yıkımından etkilenen herkese yardım etmeyi amaçlamaktadır.

"GAZZE'DE İNSANI DURUM ENDİŞE VERİCİ"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Orta Doğu Direktörü Sözcüsü Imane Trabelsi, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'deki insani durumun endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleştiğini, sağlık sektörünün de çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi. Bölgesel ve uluslararası düzeyde müzakere edilen insani koridorla ilgili olarak da Trabelsi, "Rehineler ve kayıp kişiler meselesi ve Gazze'ye yardım götürmek için güvenli geçiş konusunda tüm taraflarla ikili olarak irtibattayız" bilgisini paylaştı.

Yardım malzemelerinin, tıbbi ekiplerin mümkün olan en kısa sürede bölgeye getirilmesi gerektiğini vurgulayan Trabelsi, bu durumu "Bu bir ölüm-kalım meselesidir" şeklinde niteledi.

İSRAİL 5 KIZILHAÇ GÖNÜLLÜSÜNÜ ÖLDÜRDÜ

11 Kasım'da Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki silahlı çatışmalarda beş çalışanın öldürüldüğünü açıkladı.