İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gomez hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir karar alındı. Mahkeme, Gomez'in yurt dışına çıkışını yasaklarken pasaportuna el konulmasına ve düzenli olarak mahkemeye başvurmasına hükmetti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gomez, yolsuzluk suçlamaları kapsamında yargılanmaya hazırlanıyor. Soruşturmayı yürüten hakim Juan Carlos Peinado, Gomez hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Mahkeme ayrıca pasaportunun teslim edilmesini ve ayda iki kez adli makamlara başvurmasını şart koştu.

Reuters’ın haberine göre, Gomez'in, başbakan eşinin sağladığı nüfuzu kullanarak bazı şirketler adına kamu ihaleleri ve iş sözleşmeleri elde edilmesine aracılık ettiği iddia ediliyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Gomez, soruşturmanın siyasi amaçlarla yürütüldüğünü savunuyor.

Ülkeyi karıştıran karar! İspanya Başbakanı Sanchezin eşine yurt dışına çıkış yasağı

MAHKEME KARARINA İTİRAZ ETMEYE HAZIRLANIYOR

Dava, Sanchez hükümetine muhalif aşırı sağcı grupların şikayeti üzerine açıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Gomez, pasaportuna el konulması da dahil olmak üzere mahkemenin aldığı tedbirlere itiraz etmeye hazırlanıyor. İktidardaki Sosyalist Parti ise Gomez'in yaklaşık iki yıldır "adli ve siyasi baskıya" maruz kaldığını öne sürerek karara tepki gösterdi.

Ülkeyi karıştıran karar! İspanya Başbakanı Sanchezin eşine yurt dışına çıkış yasağı

Öte yandan, Sanchez'in yakın çevresindeki bazı isimler de kamu ihaleleri, enerji sözleşmeleri ve pandemi dönemindeki maske alımlarıyla bağlantılı rüşvet iddiaları nedeniyle soruşturma altında bulunuyor. Söz konusu isimler haklarındaki suçlamaları kabul etmiyor.

Ülkeyi karıştıran karar! İspanya Başbakanı Sanchezin eşine yurt dışına çıkış yasağı

Begoña Gomez hakkındaki dava, son dönemde İspanya siyasetini sarsan yolsuzluk soruşturmalarının en dikkat çeken dosyalarından biri olarak öne çıkıyor. Başbakan Pedro Sanchez herhangi bir soruşturmada şüpheli olarak yer almasa da, kendisine ve hükümetine yönelik bu süreçlerin siyasi bir kampanyanın parçası olduğunu savunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası