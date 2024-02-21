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    • Haberler > Dünya > Ülkeyi sarsan ölüm! Koşu etkinliğinde fenalaşan milletvekili hayatını kaybetti

    Ülkeyi sarsan ölüm! Koşu etkinliğinde fenalaşan milletvekili hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Yeni Zelanda, Milletvekili, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yeni Zelanda'da Yeşiller Partisi Milletvekili Efeso Collins, başkent Aukland'da katıldığı koşu etkinliğinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

    Stuff News'un haberine göre Collins, yerel toplulukları desteklemek için bağış toplayan "ChildFund Water Fun" hayır kuruluşunun düzenlediği festivalde, su kovasıyla katıldığı koşu sırasında fenalaştı.

    KURTARILAMADI

    Festival alanındaki sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Collins, kurtarılamadı. Yeşiller Partisinin Samoa kökenli milletvekili Collins, 49 yaşındaydı.

    Ülkeyi sarsan ölüm! Koşu etkinliğinde fenalaşan milletvekili hayatını kaybetti - 1. Resim

    "KİBAR VE FEDAKARDI"

    Yeni Zelanda Yeşiller Partisi eş başkanları Marama Davidson ve James Shaw, Collins'in ölümüne ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Yeni Zelanda ve Yeşiller Partisi, eşitlik ve adaletin en kibar ve fedakar insanlarından birini kaybetti." ifadelerini kullandı.

    Açıklamada, "Efeso Collins, tüm partilerin ve toplumun saygısını kazanan bir toplum lideriydi." değerlendirmesinde bulundu. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve muhalefet partisi Başkanı Chris Hipkins de Collins'in ölümü nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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