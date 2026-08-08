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Göztepe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İsmail Köybaşı jübile maçı yayın bilgileri

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Göztepe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İsmail Köybaşı jübile maçı yayın bilgileri

Göztepe ile Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İzmir'de özel bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımda da forma giyen İsmail Köybaşı'nın futbolculuk kariyerine veda edeceği jübile maçı öncesinde karşılaşmanın yayın kanalı, başlama saati ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor. Peki, Göztepe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Göztepe ve Trabzonspor bu akşam karşı karşıya geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübilesi için düzenlenen mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise Göztepe-Trabzonspor maçının hangi kanalda olduğunu ve canlı yayın seçeneklerini merak ediyor.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Trabzonspor hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İsmail Köybaşı'nın jübilesine sahne olacak karşılaşma İzmir'deki ISONEM Park'ta oynanacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden iki takım açısından mücadele aynı zamanda son hazırlıkların görülmesi için önemli bir prova niteliği taşıyor.

Bordo-mavili ekibin karşılaşma için belirlediği kamp kadrosu da açıklandı. Kadroda Onuralp, Ahmet Doğan, Erol Can, Samet, Savic, Nwaiwu, Cenk, Pina, Mustafa, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Ozan, Muci, Aral, Saviolo, Metehan, Mitongo, Umut ve Onuachu yer aldı.

Göztepe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İsmail Köybaşı jübile maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiGöztepe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İsmail Köybaşı jübile maçı yayın bilgileri

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Göztepe-Trabzonspor maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı A Spor üzerinden şifresiz izleyebilecek. Televizyon yayınının yanı sıra A Spor'un resmi canlı yayın seçenekleri üzerinden de karşılaşmanın takip edilmesi mümkün olacak.

Göztepe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İsmail Köybaşı jübile maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiGöztepe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İsmail Köybaşı jübile maçı yayın bilgileri

İSMAİL KÖYBAŞI JÜBİLE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

İsmail Köybaşı jübile maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Göztepe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda oynanırken karşılaşmanın canlı yayın adresi A Spor olacak. 37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalayan İsmail Köybaşı, kariyerinin son dört sezonunu Göztepe'de geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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