Star Wars oyuncusu Mark Hamill’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı bir mezarda gösteren yapay zeka üretimi görseli "keşke" notuyla paylaşması, Beyaz Saray’ın sert tepkisine yol açtı. Gelen eleştiriler üzerine paylaşımını silip özür dileyen Hamill, Beyaz Saray tarafından "hasta bir birey" olarak nitelendirildi.

Sinema dünyasının "Luke Skywalker"ı olarak tanınan Mark Hamill, Bluesky platformu üzerinden yaptığı Trump paylaşımıyla eleştirilerin odağına oturdu.

‘KEŞKE’ NOTUYLA PAYLAŞTI

Hamill, Trump’ın bir mezar taşının yanında yattığını gösteren yapay zeka destekli bir görseli takipçileriyle paylaştı. Üzerinde “Donald J. Trump 1946-2024” yazılı mezar taşının yer aldığı bu görselin altına oyuncunun eklediği “keşke” notu, tartışmanın fitilini ateşledi.

Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Keşke notuna tepki yağdı

PAYLAŞIMI SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

Paylaşımın ardından hem kamuoyundan hem de siyasi çevrelerden yoğun tepki alan Hamill, kısa süre içinde görseli kaldırarak bir özür metni yayımladı. Ünlü oyuncu, Trump’ın fiziksel olarak ölmesini istemediğini belirterek, “Görüntüyü uygunsuz bulduysanız özür dilerim” dedi.

Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Keşke notuna tepki yağdı

Ancak Hamill’in daha sonra yaptığı ve yine sildiği bir başka paylaşımda, Trump’ın "ağır bir seçim yenilgisi almasını ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılanmasını" istediğini vurgulaması yeniden gün yüzüne çıktı.

‘HASTA BİR BİREY’ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Beyaz Saray basın ekibi ise konuya dair oldukça sert bir açıklama yaparak Hamill’i doğrudan hedef aldı. Açıklamada, ünlü oyuncu için “hasta bir birey” ifadesi kullanılırken, bu tarz agresif siyasi söylemlerin Trump’a yönelik suikast girişimlerini tetiklediği savunuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası