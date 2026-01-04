Venezuela'da çarpıcı kareler! ABD saldırısının yol açtığı yıkım uydudan görüntülendi
ABD’nin Venezuela’da düzenlediği hava saldırısıyla 27 yıllık gerilim sıcak çatışmaya dönüştü; Devlet Başkanı Maduro ve eşi ABD özel birliklerince kaçırıldı. Trump’ın “büyük çaplı operasyon” olarak nitelediği müdahalede en az 40 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülürken, saldırı öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar yıkımın boyutunu çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.
ABD ile Venezuela arasında yaklaşık 27 yıldır süren siyasi ve diplomatik gerilim, ilk kez bu denli sert bir askeri müdahaleyle sıcak çatışmaya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatıldığı belirtilen operasyonlarda, “uyuşturucu sevkiyatı” iddiası gerekçe gösterilerek Venezuela’nın başkenti Karakas ile birlikte dört eyalet yoğun hava saldırılarına maruz kaldı.
Gece saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında ABD savaş uçaklarının ve helikopterlerinin hedef aldığı bölgelerde büyük yıkım meydana geldi. SAldırılar sırasında Venezuela’nın hava savunma sistemleri devreye girmedi, ordu birlikleri ise saldırılara karşı ciddi bir direniş göstermedi. Bu durum, operasyonun kısa sürede sonuçlanmasını sağladı.
Operasyonla, ABD’ye bağlı özel bir birlik olan Delta Force’un, çok sayıda helikopterle Karakas’a indirme yaptığı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’i evlerinden kaçırarak ülke dışına çıkardığı belirtildi..
Operasyon öncesine ve sonrasına ait karelerde, saldırıların yol açtığı yıkımın boyutu gözler önüne serildi. Hava fotoğraflarında, saldırıda birçok binanın yerle bir olduğu, geriye kömürleşmiş toprak parçaları ve gökyüzüne yükselen yoğun dumanların kaldığı görüldü.
ABD saldırılarının ana hedeflerinden birinin, Venezuela’nın Karakas’taki en büyük askeri kompleksi olan Fuerte Tiuna olduğu bildirildi.
New York Times’ın haberine göre, adı açıklanmayan üst düzey bir Venezuelalı yetkili, saldırılarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Söz konusu yetkili, ölenler arasında hem askeri personelin hem de sivillerin bulunduğunu belirtti.
ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada, “büyük çaplı operasyonun” amacının Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yakalamak olduğunu söyledi. Trump, Maduro ve Flores’in şu anda New York’ta uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltında tutulduğunu duyurdu. İkilinin, Brooklyn’de bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutulduğu ifade edildi.
Trump ayrıca, Venezuela’da yönetimin muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Corina Machado’ya devredilmesi ihtimalini, “yeterli halk desteğine sahip olmadığı” gerekçesiyle reddetti. ABD Başkanı, bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’yı süresiz olarak yöneteceğini öne süren ifadeler kullandı.