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Yemen'de imha edildi! İran'ı kızdıracak yeni saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yemen&#039;de imha edildi! İran&#039;ı kızdıracak yeni saldırı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orta Doğu'da İsrail'i destekleyen ABD ile İran arasında kriz büyümeye devam ederken, bir gelişme de Yemen'de yaşandı. ABD, Yemen'deki Husilere ait füze ve fırlatma rampasını imha ettiğini duyurdu.

ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bir bölgede bir füze ve fırlatma rampasını imha ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ABD güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgede bir füze ve fırlatma rampasını imha ettiği belirtildi.

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Bu silahların ABD, koalisyon güçleri ve bölgedeki ticari gemiler için tehdit oluşturduğu savunulan açıklamada, ABD'nin bu eyleminin, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek adına yapıldığı ifade edildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

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KIZILDENİZ'DE HUSİLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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