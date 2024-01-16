Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Yetkililer nikahı bastı, Türk damat neye uğradığını şaşırdı! Apar topar sınır dışı edildi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Avusturya'da iltica başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşının nikahı, Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından basılarak yarıda kesildi. Nikahında gözaltına alınan 27 yaşındaki Hamza sınır dışı edildi.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türk damat Avusturya'da Alman kadınla nikah masasına oturdu, tam evlenmek üzereyken sınır dışı edildi. Aşağı Avusturya eyaletinin Vösendorf kasabasında iltica başvurusu kabul edilmeyen 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza ve 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula’nın nikahı, Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından basıldı.

    NİKAH MASASINDA GÖZALTINA ALINDI

    Henüz nikahları kıyılmayan çift, karşılarında 12 yetkiliyi birdne görünce şaşkına döndü. Yetkililer, Hamza’yı nikah masasındayken gözaltına alarak sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri başlatırken, Gundula ise olanlar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

    Hamza’nın nikahın ardından gözaltına alınmasını isteyen konuklar, olumsuz cevap aldı. Gundula’nın duruma tepki göstererek evlenmeye hakkı olduğunu belirtmesi üzerine ise bir yetkili, "Doğru, ama bugün değil. Gözaltı şimdi gerçekleşecek” cevabını verdi.

    ASKER KAÇAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Yetkililer, Hamza’nın Avusturya’yı 10 gün önce terk etmesi gerektiğini ve bu nedenle Avusturya’da kaçak olarak bulunduğu için suç işlediğini belirtti.

    Hamza’nın avukatı Gregor Klammer, nikah masasında gözaltına alınan müvekkilinin Türkiye’ye gönderileceğini ve asker kaçağı olduğunu belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Dünya > Yetkililer nikahı bastı, Türk damat neye uğradığını şaşırdı! Apar topar sınır dışı edildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı! İki karargah imha edildi - Dünyaİran'dan Pakistan'a füzeli saldırıVladimir Zelenskiy'den Putin'e 'yırtıcı hayvan' benzetmesi - DünyaVladimir Zelenskiy'den Putin'e 'yırtıcı hayvan' benzetmesiKim’den ‘değişmez baş düşman’ hamlesi, Güney Kore için yeni talimatı ortaya çıktı - DünyaKim’den ‘değişmez baş düşman’ hamlesi, Güney Kore için yeni talimatı ortaya çıktıNijerya'da tekne faciası: Çok sayıda ölü, 100'den fazla kayıp! - DünyaÜlkeyi sarsan tekne faciası: Çok sayıda ölü, 100 kayıpMilletvekili hırsızlık yaptığı görüntülerin ardından istifa etti, pişkin savunması 'pes' dedirtti - DünyaHırsızlık görüntüleri ortaya çıkan milletvekili istifa ettiÖlümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor - DünyaPatlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyorJaponya'da bir uçak kazası daha! - DünyaJaponya'da bir uçak kazası daha!Uçak alevler içinde yolun ortasına düştü, korkunç görüntüler aracın içinden çekildi - DünyaUçak alevler içinde yolun ortasına düştü, korkunç görüntüler aracın içinden çekildiDoğu Kudüs’te parsel parsel Israil işgali, zulüm sadece Gazze'yle sınırlı değil - DünyaDoğu Kudüs’te parsel parsel Israil işgaliİsrail’e müdahale için BM’ye gerek yok! - Dünyaİsrail’e müdahale için BM’ye gerek yok!
    Sonraki Haber Yükleniyor...