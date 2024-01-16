Yetkililer nikahı bastı, Türk damat neye uğradığını şaşırdı! Apar topar sınır dışı edildi

16 Ocak 2024 22:49 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 23:07

Türk damat Avusturya'da Alman kadınla nikah masasına oturdu, tam evlenmek üzereyken sınır dışı edildi. Aşağı Avusturya eyaletinin Vösendorf kasabasında iltica başvurusu kabul edilmeyen 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza ve 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula’nın nikahı, Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından basıldı.

NİKAH MASASINDA GÖZALTINA ALINDI

Henüz nikahları kıyılmayan çift, karşılarında 12 yetkiliyi birdne görünce şaşkına döndü. Yetkililer, Hamza’yı nikah masasındayken gözaltına alarak sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri başlatırken, Gundula ise olanlar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Hamza’nın nikahın ardından gözaltına alınmasını isteyen konuklar, olumsuz cevap aldı. Gundula’nın duruma tepki göstererek evlenmeye hakkı olduğunu belirtmesi üzerine ise bir yetkili, "Doğru, ama bugün değil. Gözaltı şimdi gerçekleşecek” cevabını verdi.

ASKER KAÇAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, Hamza’nın Avusturya’yı 10 gün önce terk etmesi gerektiğini ve bu nedenle Avusturya’da kaçak olarak bulunduğu için suç işlediğini belirtti.

Hamza’nın avukatı Gregor Klammer, nikah masasında gözaltına alınan müvekkilinin Türkiye’ye gönderileceğini ve asker kaçağı olduğunu belirtti.