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İsrail yine çocukları hedef aldı! Çok sayıda yaralı var

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Dünya Haberleri

İsrail Gazze'de katliam saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus'a saldırı düzenleyen İsrail, bu kez Gazze'nin doğusunda yer alan Samer bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da yer aldığı çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, acımasız saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus'a bugün saldırı başlattığını duyuran işgal ordusu Gazze'nin doğusunda yer alan Samer'i vurdu. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

YARALI ÇOCUKLAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İsrail güçleri, Gazze kentinin doğusunda yer alan Samer bölgesindeki bir eve saldırı düzenledi.

Yine çocukları hedef aldı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Saldırı sonucu yaralanan çocuklar, kentteki El Baptist Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Yine çocukları hedef aldı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Öte yandan İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan saldırısında ise 2'si çocuk 6 Filistinli ölmüştü.

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