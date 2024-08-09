İsrail yine çocukları hedef aldı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Baki Sancak 9 Ağustos 2024 17:44 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 18:17 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

İsrail Gazze'de katliam saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus'a saldırı düzenleyen İsrail, bu kez Gazze'nin doğusunda yer alan Samer bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da yer aldığı çok sayıda kişi yaralandı.