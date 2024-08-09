İsrail yine çocukları hedef aldı! Çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri
İsrail Gazze'de katliam saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus'a saldırı düzenleyen İsrail, bu kez Gazze'nin doğusunda yer alan Samer bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da yer aldığı çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, acımasız saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus'a bugün saldırı başlattığını duyuran işgal ordusu Gazze'nin doğusunda yer alan Samer'i vurdu. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.
YARALI ÇOCUKLAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
İsrail güçleri, Gazze kentinin doğusunda yer alan Samer bölgesindeki bir eve saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu yaralanan çocuklar, kentteki El Baptist Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
Öte yandan İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan saldırısında ise 2'si çocuk 6 Filistinli ölmüştü.