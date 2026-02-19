Çin’de sosyal medyada ortaya çıkan 'plastik poşet diyeti' akımı görenleri şaşkına çeviriyor. Kilo almamak için yapılan bu uygulamada, gençler yiyecekleri plastik ambalajın içine koyarak çiğniyor ve yutmadan geri çıkarıyor. Bu yöntemin, beyni yeme hissi vererek kandırdığı ve böylelikle iştahın bastırıldığı iddia ediliyor. Uzmanlar ise bu yöntemin ciddi sağlık risklerine neden olabileceğini söylüyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni bir zayıflama akımı sosyal medyada gündem oldu. TikTok sosyal medya hesabında günden güne yayılan 'plastik poşet diyeti' akımında, gençlerin yiyecekleri plastik ambalajlara sararak ağızlarında kısa süre çiğnedikten sonra çıkardığı görülüyor. Söz konusu yöntemin beyne yeme hissi vererek iştahı bastırdığı öne sürülüyor. Bazı kullanıcılar bu şekilde daha az kalori aldıklarını ve kilo kontrolü sağladıklarını iddia ediyor.

“Yok artık” dedirten trend! Gençlerin zayıflama yöntemi olay oldu

TEHLİKESİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Ancak uzmanlar, söz konusu akımın kilo vermeye yardımcı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor. Aksine, plastiğin solunum yoluna kaçma riski, mikroplastik parçacıkların vücuda girme ihtimali ve uzun vadede oluşabilecek sağlık sorunları nedeniyle ciddi tehlikeler oluşturuyor.

“Yok artık” dedirten trend! Gençlerin zayıflama yöntemi olay oldu

Sosyal medyada ise akımı uygulayan kişilerin videolarına yorum yağıyor. Çoğu kullanıcı, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yerine bu tür riskli yöntemlere başvurulmasının gençler üzerinde zararlı bir zayıflık baskısı oluşturduğunu savunuyor. Uzmanlar ise kilo kontrolü için bilinçli beslenme alışkanlıklarının ve profesyonel destek alınmasının önemine dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası