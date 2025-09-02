Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yunan basını çekinmeden itiraf etti! "Türkiye'nin gerisinde kaldık"

Yunan basını çekinmeden itiraf etti! "Türkiye'nin gerisinde kaldık"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Yunan basını çekinmeden itiraf etti! &quot;Türkiye&#039;nin gerisinde kaldık&quot;
Türkiye, Savunma Sanayisi, Yunanistan, Askeri Güç, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin haberine göre,, Türkiye’nin hızla büyüyen ve kendi kendine yeten savunma sanayisi, Yunanistan için hem askeri hem de diplomatik alanda ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Gazete, Atina'nın Ankara'nın geride kalmasını "Türkiye'nin silah patlaması Yunanistan için baş ağrısı" sözleriyle manşetlerine taşıdı.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin hızla büyüyen ve kendi kendine yeten savunma sanayisinin, hem askeri hem de diplomatik açıdan Atina için ciddi bir meydan okuma oluşturduğunu yazdı.

Yunan basını çekinmeden itiraf etti!

"TÜRKİYE KENDİ KENDİNE BÜYÜYEBİLİYOR"

Kathimerini, haberinde, "Ankara, yabancı silah ithalatına bağımlı olmadan potansiyel ambargolara dayanabiliyor; buna karşın Yunanistan hâlâ özellikle mühimmat üretiminde kendi kendine yetebilmiş değil" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin gelişmiş savunma kapasitesi, Avrupa ülkeleriyle savunma iş birliklerini güçlendirmek için de kullanılabiliyor. Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçları, Avrupa ülkeleri için cazip bir alternatif sunarken, Yunan diplomatlar bu durumu Brüksel ve diğer başkentlerde defalarca gündeme getirdi.

Yunan basını çekinmeden itiraf etti!

"YUNANİSTAN YERLİ ÜRETİMİ CANLANDIRAMADI"

Yunanistan’ın savunma sanayisi, mali kriz yıllarında büyük ölçüde zayıfladı. Son yatırımlar gelişmiş savaş uçakları ve gemilerle caydırıcılığı artırsa da yerli üretimi canlandıramadı. Skaramangas tersanesinin yeniden açılması ve ELKAK’ın kurulması gibi adımlar umut verici olsa da, Atina hâlâ Ankara’nın gerisinde kalıyor.

Kaynak: Dış Haberler

Mevlid Kandili'nde ne oldu, önemi ne?Komşuda nüfus hızla yaşlanıyor! Elon Musk'tan çarpıcı çıkış: "Yunanistan'ın ölümü"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komşuda nüfus hızla yaşlanıyor! Elon Musk'tan çarpıcı çıkış: "Yunanistan'ın ölümü" - DünyaMusk'tan çarpıcı çıkış: "Yunanistan'ın ölümü"300 milyar dolarlık gelire ABD engeli! Trump, İran'ı yaptırımlarla vuruyor - Dünya300 milyar dolarlık gelire ABD engeli!Beyaz Saray'da gizemli görüntü! Melanie Trump iddiaları sosyal medyayı sarstı - DünyaBeyaz Saray'da gizemli görüntü!'Şehir katili' asteroid dünyaya yaklaşıyor! NASA uyardı: Yarına dikkat - Dünya'Şehir katili' asteroid dünyaya yaklaşıyor! NASA uyardıUkrayna-Rusya savaşının en etkili silahı oldu! İnsan müdahalesi tarih mi oluyor? - DünyaUkrayna-Rusya savaşının en etkili silahı oldu!The Economist yazdı, Yunanistan itiraf etti: Türkiye baş ağrımız oldu, savunmasız kaldık! - Dünya"Türkiye baş ağrımız oldu, savunmasız kaldık!"
Sonraki Haber Yükleniyor...