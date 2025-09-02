Yunan basını çekinmeden itiraf etti! "Türkiye'nin gerisinde kaldık"

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin hızla büyüyen ve kendi kendine yeten savunma sanayisinin, hem askeri hem de diplomatik açıdan Atina için ciddi bir meydan okuma oluşturduğunu yazdı.

"TÜRKİYE KENDİ KENDİNE BÜYÜYEBİLİYOR"

Kathimerini, haberinde, "Ankara, yabancı silah ithalatına bağımlı olmadan potansiyel ambargolara dayanabiliyor; buna karşın Yunanistan hâlâ özellikle mühimmat üretiminde kendi kendine yetebilmiş değil" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin gelişmiş savunma kapasitesi, Avrupa ülkeleriyle savunma iş birliklerini güçlendirmek için de kullanılabiliyor. Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçları, Avrupa ülkeleri için cazip bir alternatif sunarken, Yunan diplomatlar bu durumu Brüksel ve diğer başkentlerde defalarca gündeme getirdi.

"YUNANİSTAN YERLİ ÜRETİMİ CANLANDIRAMADI"

Yunanistan’ın savunma sanayisi, mali kriz yıllarında büyük ölçüde zayıfladı. Son yatırımlar gelişmiş savaş uçakları ve gemilerle caydırıcılığı artırsa da yerli üretimi canlandıramadı. Skaramangas tersanesinin yeniden açılması ve ELKAK’ın kurulması gibi adımlar umut verici olsa da, Atina hâlâ Ankara’nın gerisinde kalıyor.