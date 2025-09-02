The Economist yazdı, Yunanistan itiraf etti: Türkiye baş ağrımız oldu, savunmasız kaldık!

Türkiye savunma sanayinde öyle bir ivme yakaladı ki artık sadece bölgesel değil, küresel bir güç olarak anılıyor. İngiliz basınının saygın dergisi The Economist, Türkiye’nin silah ihracatında ilk beşe girebileceğini yazarken, Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini ise bunu adeta itiraf ederek, “Türkiye’nin hızla büyüyen savunma sanayisi Yunanistan için baş ağrısı oldu” ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETİYOR, YUNANİSTAN SAVUNMASIZ"

Gazete, Türkiye’nin güçlü ve kendi kendine yeten bir silah sanayisine sahip olduğunu belirterek, Ankara’nın artık yabancı silah ithalatına bağımlı olmadığını yazdı. Haberde şu ifadelere yer verildi: “Türkiye, muhtemel ambargolara karşı koyabilecek noktaya geldi. Yunanistan ise cephane konusunda bile kendi kendine yeterlilikten uzak kalarak savunmasız bir durumda.” AVRUPA'YLA YAKINLAŞAN TÜRKİYE Kathimerini, Atina’nın asıl endişesinin Türkiye’nin savunma kapasitesini diplomatik alanda da kullanabilmesi olduğunu vurguladı. Haberde, “İspanya ve İtalya halihazırda Ankara ile kapsamlı savunma ortaklıkları sürdürüyor. Diğer Avrupa ülkelerinin de aynı yolu izlemesi bekleniyor” denildi. Gazete ayrıca Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının, küresel jeopolitik çalkantılar sırasında Avrupalı ülkeler için cazip bir alternatif haline geldiğini yazdı. YUNANİSTAN GERİDE KALDI Haberde, yıllarca süren kemer sıkma politikalarının ardından Yunanistan’ın savunma sanayisinin zayıfladığı ve son yatırımların büyük ölçüde yabancı tedarikçilere yöneldiği belirtildi. “Yerli üretim canlandırılmadığı için Yunanistan, Türkiye’nin çok gerisinde kaldı” ifadesi dikkat çekti.

ATİNA'NIN ACİL ÖNCELİĞİ

Kathimerini, Yunanistan için bölgesel gerilimler sürerken en acil önceliğin yerli savunma kapasitesini yeniden inşa etmek olduğunu yazdı. Ancak gazete, Türkiye’nin savunma sanayisinin artık hem diplomatik bir araç hem de Avrupalı firmalara rakip bir güç olarak sahneye çıktığını kabul etti.

THE ECONOMİST İTİRAF ETTİ: TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİNDE KÜRESEL OYUNCU OLUYOR İngiltere merkezli The Economist ise Türkiye’nin savunma sanayindeki yükselişini geniş yer ayırarak yazdı. Habere göre Türkiye kısa sürede küresel silah ihracatında ilk beşe girecek. Dergi, "Türkiye’nin son beş yılda 2 milyar dolardan 7 milyar doların üzerine çıkan silah ihracatı, onu küresel sahnede yeni bir oyuncu haline getirdi" ifadesini kullandı.

'BAYKAR DRONLARI ÇİN'DEN DAHA REKABETÇİ'

Analizde Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarına özel vurgu yapıldı. Haberde, "TB2 dronları 30’dan fazla ülkeye satıldı, Çin modellerinden daha rekabetçi hale geldi. Suudi Arabistan ile 3 milyar dolarlık ortak üretim anlaşması imzalandı" denildi.

The Economist ayrıca, Baykar’ın İtalya’nın Leonardo şirketiyle ortak girişim kurduğunu ve Kızılelma insansız savaş uçağının Avrupa’nın gelecek nesil savaş jetleriyle yan yana uçabileceğini yazdı.

AVRUPA'YI ZORLAYAN TÜRKİYE

Dergi, Türkiye’nin ürün çeşitliliğini ve uygun maliyetli üretimini öne çıkararak şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye’nin sunduğu ürünler arasında Altay tankı, füzeler, hava savunma sistemleri, radarlar, MILGEM fırkateynleri, ATAK helikopterleri ve elektronik harp sistemleri bulunuyor. Bu ürünler NATO standartlarına uygun, savaşta kendini kanıtlamış ve hiçbir şart dayatmadan satılıyor."

İHRACAT ANLAŞMALARINDA PATLAMA

Haberde son dönemde imzalanan milyar dolarlık anlaşmalara da dikkat çekildi: İspanya ile 30 adet Hürjet için 1,6 milyar dolarlık ortak üretim anlaşması, Romanya’ya 1.059 adet Otokar Cobra II zırhlı araç satışı (930 milyon dolar), Portekiz ile deniz ikmal gemisi için 134 milyon dolarlık sözleşme, Türkiye’nin Almanya tarafından Avrupa Sky Shield Girişimi’ne davet edilmesi de Ankara’nın yükselişinin bir kanıtı olarak gösterildi.

"TÜRKİYE İLK 5'E YÜKSELEBİLİR"

Savunma uzmanı Arda Mevlütoğlu’nun görüşlerine yer veren dergi, "Türkiye’nin silah ihracatında 11. sıradan 5. sıraya yükselme şansı yüksek" değerlendirmesini yaptı.

KÜRESEL SAHNEDE YENİ AKTÖR

The Economist, Rusya’nın savaş ve yaptırımlar nedeniyle güç kaybettiğini, Avrupa’nın toparlanmakta zorlandığını hatırlatarak, Türkiye ve Güney Kore’nin küresel silah piyasasında öne çıktığını yazdı.