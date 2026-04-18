Antalya Diplomasi Forumu 2026’ya damga vuran ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin küresel diplomasideki vazgeçilmez rolüne değindi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamalarla Yunanistan'ı rahatsız etti.

Türkiye’yi "bölgede işleyen tek NATO üyesi" olarak tasvir eden Barrack, S-400 krizinin çözülmek üzere olduğunu ve F-35’lerin Türkiye’ye geleceğini müjdelemişti.

Yunan basınında "skandal" olarak nitelendirilen bu çıkış, Atina-Tel Aviv hattındaki planları bozdu.

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİDEN TARİHİ VURGU: BÖLGEDE İŞLEYEN TEK GÜÇ TÜRKİYE

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi seviyesinde olduğunu belirten Barrack şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir saygı duyuyorum, kendisi bölgede istikrarın teminatıdır."

Türkiye’yi "bölgede gerçek anlamda işleyen tek aktör ve NATO üyesi" olarak nitelendirmeye devam eden Büyükelçi'nin sözleri Yunanistan'da manşet oldu.

S-400 sorununun yakında çözüleceğine inandığını dile getiren Barrack, Başkan Trump’ın Türkiye’nin F-35 programına katılımını kabul edilebilir bulduğunu söyledi. Barrack, "Yunanistan’ın elinde hem S-300’ler hem de F-35’ler var. Başkanın bakış açısına göre Türkiye’nin de F-35 programında olması sorun değil" diyerek, Atina’nın yıllardır sürdürdüğü "Türkiye S-400 kullanıyor" argümanını bizzat ABD kanadından çürüttü.

MİKONOS ESPRİSİNDEN KORKTULAR

Büyükelçinin Yunanistan-Türkiye meseleleri hakkında yorum yaparken "Mikonos’a gitmemi yine yasaklarlar" şeklindeki esprili yaklaşımı, Atina’nın diplomatik hoşgörüsüzlüğüne bir gönderme olarak yorumlandı.

Büyükelçi ifadesinde şunları demişti:

"Yunanistan-Türkiye meselesine gelince, bu başka bir tarihi konudur, hatta ele almaya çalışmayacağım, çünkü beni tekrar Mykonos'a gitmemi yasaklayacaklar"

