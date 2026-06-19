Galler'deki sahillere vuran yüzlerce mavi renkli deniz canlısı, ziyaretçilerin dikkatini çekti. Bazı kişiler bu canlıları 'uzaylı denizanası' olarak tanımlarken, uzmanlar temas edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Galler’in Anglesey ve batı Gwynedd kıyılarında sahile vuran yüzlerce parlak mavi renkli deniz canlısı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Sıra dışı görünümleri nedeniyle halk arasında “uzaylı denizanası” olarak adlandırılan bu canlılar, plajlarda şaşkınlığa sebep olurken, uzmanları da harekete geçirdi.

Deniz uzmanları, Barmouth sahilinde tek bir bölgede yüzlercesi birden görülen bu canlıların, halk arasında "rüzgarla sürüklenen deniz canlısı" olarak bilinen Velella velella türü olduğunu açıkladı. Yaklaşık 7 santimetre uzunluğunda ve yelken benzeri bir yapıya sahip olan bu canlılar, aslında tek bir denizanası değil, çok sayıda küçük organizmanın bir araya gelmesiyle oluşan bir koloni.

"SAHİLDEKİ EN TUHAF CANLILARDAN BİRİ"

Barmouth sahilinde bir ziyaretçi yalnızca tek bir bölgede yüzlercesini gördüğünü söylerken, bazı kişiler mavi renkli canlıları “sahilde görülen en tuhaf canlılardan biri” olarak tanımlayarak 'kristal gibi' göründüklerini belirtti.

Kaynak: justinablakeney/Instagram

UZMANLARDAN ‘TEMAS ETMEYİN’ UYARISI

Anglesey Deniz Hayvanat Bahçesi'nin sahibi deniz uzmanı Frankie Hobro, bu canlıların genellikle tehlikeli olmadığını ancak temasın önerilmediğini söyledi. Sokma durumlarının Portekizli deniz canlılarına göre çok daha hafif olduğunu belirten Hobro, hassas bölgelere temas halinde acı ve karıncalanma hissi oluşabileceğini ifade etti.

Kaynak: justinablakeney/Instagram

HAZİRANDA ÇIKMASI ŞAŞIRTTI

Uzmanlar ayrıca, bu canlıların genellikle sonbahar ve kış aylarında görülmesine rağmen haziran ayında ortaya çıkmalarının dikkat çekici olduğunu belirtti. Bunun, son dönemdeki hava şartları ve okyanus akıntılarındaki değişimlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

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Galler sahillerindeki sıra dışı mavi görüntü ziyaretçileri şaşırtsa da uzmanlar, bu canlıların doğal deniz döngüsünün bir parçası olduğunu vurguluyor. Yine de muhtemel tahriş riskine karşı plaj ziyaretçilerinin dokunmaması ve denizde koruyucu ekipman kullanması öneriliyor.

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