İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde yaşayan Alisha Trafford, kilo vermek ve polikistik over sendromu (PCOS) belirtilerini kontrol altına almak amacıyla şubat ayında zayıflamaya yardımcı iğneler kullanmaya başladı. Ancak genç kadın, ilacı kullanmaya başladıktan yalnızca üç ay sonra şiddetli ağrı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Mayıs ayında hastaneye başvuran Trafford’a, sindirim ve hormon salınımında hayati rol oynayan pankreasın iltihaplanması anlamına gelen pankreatit teşhisi konuldu. Doktorlar, bu tablonun ilacın kullanımıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

HAYATİ RİSKLER TAŞIYOR

Genç kadın, yaşadığı süreci “Ağrı dayanılmazdı, konuşamıyordum, sadece uyuyabiliyordum” sözleriyle anlattı. Hastanede kaldığı süre boyunca yemek yiyemediğini belirten Trafford, bu süreçte 12 kilo verdiğini ifade etti.

İkinci iğnesini yaptırdıktan sonra ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini söyleyen Trafford, “Bir süredir karın ağrım vardı ama önemsemedim. Bir gün ağrı çok şiddetlendi, işten erken çıktım. Eve geldikten altı saat sonra ambulans çağırdım, sürekli kusuyordum” dedi. Hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu edilen genç kadın, 48 saat sonra yeniden yatırıldı.

Durumu giderek ağırlaşan Trafford'da pankreasa giden kan akışının kesilmesi sonucu doku ölümü anlamına gelen pankreas nekrozu gelişti. Uzmanlara göre bu durum, enfeksiyon, sepsis ve organ yetmezliği gibi hayati riskler taşıyor.

"HAYATIM DURMA NOKTASINA GELDİ"

Son olarak 6 Aralık’ta tekrar pankreatit nedeniyle hastaneye kaldırılan Trafford’a, pankreas sorunlarının hayatı boyunca tekrarlama riski olduğu bildirildi. Genç kadın, “Hayatım tamamen durma noktasına geldi. Bana bunun tekrar edebileceği ve ömür boyu bu riskle yaşayacağım söylendi” diye konuştu.

"BEDELİ AĞIR OLDU"

"İlacı kullanmaya başlamadan önce yan etkileri bilseydim asla tercih etmezdim." diyen Trafford, her bir enjeksiyon için bir eczaneye 135 sterlin ödediğini ve üç ayda yaklaşık 28 kilo verdiğini belirtti. Uzun yıllardır kilo sorunu yaşadığını dile getiren genç kadın, “Başta her şey harika görünüyordu. Hem kilo verdim hem de PCOS semptomlarım hafiflemişti. Ama bedeli çok ağır oldu” dedi.

