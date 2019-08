Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz yeni sezona da heyecan dolu başladı. Haftaiçi her gün saat 16:00'da izleyicileri ekranlara kitleyen yarışma programı Yemekteyiz yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Beş yarışmacı 10 bin liralık büyük ödül için lezzetli yemekleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Yemekteyiz'de bazı yarışmacılar yaptıkları yemeklerin yanı sıra kişilikleri davranışları ile fenomen haline gelmişti geçtiğimiz sezon durum böyle olunca Yemekteyiz'de her hafta yarışan her farklı yarışmacını kim olduğunu izleyiciler büyük bir merakla araştırmaya koyuluyor. Yemekteyiz yarışmacıları kimler? Yemekteyiz yarışmacıları kimdir? Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmacıları kimdir? Seda Sayan kaç yaşında? gici sorular en sık sorgulatılanlardan oluyor. 19-23 Ağustos haftası yarışmacıları kimdir? İşte tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER? (19-23 AĞUSTOS 2019)

YADİGAR KESKİN KİMDİR?

Yadigar Keskin, aslen Samsunlu. 52 yaşındaki yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 34 Yıldır evli olan Yadigar Keskin'in üç çoçuğu ve bir torunu var. Kesinlikle birinci olacağını düşünen Yadigar Keskin, aksi bir duruma ihtimal bile vermiyor.

ARZU ARTİK KİMDİR?

Aslen Çorumlu ve 42 yaşında olan Arzu Artik, İstanbul'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Arzu Artik, küçük kızı doğduktan sonra çalışmayı bırakmak zorunda kalmış. Arzu Artik, yemek yapma konusunda kendine çok güveniyor.

GÜNAY AKTAĞ KİMDİR?

52 Yaşındaki Günay Aktağ aslen Rizeli. Evli ve iki çocuk annesi olan Günay Aktağ, elini küçük yaşta kaybetse bile bu durumun ona hiçbir engel oluşturmadığını söylüyor. Boş vakitlerinde el işleriyle uğraşan Günay Aktağ, bahçe işleriyle uğraşmayı da seviyor. Günay hanım kendini pratik zekalı ve açık görüşlü olduğunu belirtiyor.

EKREM ÇAPRİ KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Ekrem Çapri, tekstil sektöründe çalışıyor. Hem sabırlı hem de tez canlı olduğunu belirtiyor.

NESLİHAN YAZICI KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Neslihan Yazıcı, aslen Samsunlu. Gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan Neslihan Yazıcı'nın köpek pansiyonu var. Yemek yapma konusunda da son derece iddialı olan Neslihan Yazıcı, birinci olacağını inanıyor.

SEDA SAYAN KAÇ YAŞINDA?

30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980'li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır. 1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü.

1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi.

Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu.

Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Çift 2010 da boşandı.

Türkiye'nin ilk haftalık kadın dergisi olan Seda Magazin'in editörüdür.

Global Yapım tarafından hazırlanan Artık Susma programında Seda Sayan ve Uğur Arslan, stüdyodaki konuklarıyla her gün faili meçhul cinayetleri çözmeye çalışacak, kayıpların izini sürecek ve güncel polisiye olayları canlı bağlantılarla adım adım izleyerek seyirciye aktaracak

“Artık Susma” 11 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Show TV’de başlayacak.

Evlilikleri :

1. Evliliği :1987 mayıs ayında Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç ile evlendi. 6 ay sonra yine 1987 aralık ayında boşandı.

2. Evliliği :1990 yılında Beşiktaşlı Sinan Engin ile evlendi. 1995 yılında boşandı. Oğulcan Engin adında bir oğlu vardır.

3. Evliliği :25 Ağustos 1998 tarihinde Soner Yapcacık ile evlendi. 1999 Ocak ayında boşandı.

4. Evliliği : 2000 Nisan ayında Tuncay Kıratlı ile evlendi. 2001 Ocak ayında boşandı.

5. Evliliği :2004 yılında Gökhan Şükür ile evlendi. 2005 yılında boşandı.

6. Evliliği : 1 Şubat 2008 tarihinde Onur Şan ile evlendi. 2010 şubat ayında boşandı.

TV programları

Seda - Osman Show, Kanal 6

Yılbaşı Özel, ATV (31 Aralık 1994)

Yetiş Bacım, TGRT

Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)

Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)

Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)

Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)

Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)

Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009 - 27 Kasım 2009)

Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayıs 2010 - 24 Haziran 2011)

Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011 - 28 Ekim 2011)

Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011 - 13 Temmuz 2012)

Seda Sultan, Tv8 (1 Ekim 2012 - 5 Temmuz 2013)

Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013 - 30 Mayis 2014)

Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014 - 10 Ekim 2014)

Evleneceksen Gel, Star TV (5 Ocak 2015)

Evleneceksen Gel, Show TV (2015-2016)

Albümler

1985: Anılarım

1987: Seda Sayan'la Başbaşa

1989: Seviyor musun?

1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990: Ya Benim Olursun

1991: Git Demesi Kolay

1992: İşte ... Seda Sayan

1993: Yeter ki İste

1994: Vız Gelir Her Şey

1996: Ah Geceler

1997: Sensizliğe Yanarım

1999: Ben Sana Demedim mi?

2001: Var Mısın?

2004: Sıkı Sıkı

2005: Bebeğim

2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009: Aşkla

2012: Seda Sayan 2012

2014: Hatıran Yeter