Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize FB canlı izle, Rizespor Fenerbahçe şifresiz izle... Devrenin son haftasında Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri, Rize deplasmanında 3 puanı kovalıyor. Son 5 haftada 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet alan Rizespor, 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Sarı lacivertli ekip ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Devre arasında moralli girmek isteyen ekipler, devreyi 3 puanla kapatmak istiyorlar. Rizespor Fenerbahçe canlı izle, Rize FB şifresiz izle, Rize Fener maçı şifresiz canlı skor kaç kaç gibi konular araştırılıyor. İşte detaylar...

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RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle. Karşılaşmayı yukarıdaki linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Oğulcan, Aminu

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize’de takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 37. randevuda

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Rize’de yapacakları maçla Süper Lig’de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21’ini Fenerbahçe, 7’sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize’de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul’da kazanan taraf 3-2’lik skorla Fenerbahçe oldu.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul’da 6-0’la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi. Çaykur Rizespor ise geçen sezonun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.