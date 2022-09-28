Türkiye Gazetesi

Falafel Lübnan mutfağının meşhur nohut veya bakla köftesi. Bu lezzetli yemek limon suyu ve zeytinyağı ile çırpılmış tahin sosu veya sarımsaklı yoğurt ile birlikte servis edilir. Yanına genelde lavaş ikram edilir. Bu Orta Doğu kökenli yemeğin ‘falefel dürüm’, ‘fırın falafel’ , ‘peynir dolgulu falafel’ , ‘bakla falafel’ gibi değişik çeşitleri yapılır. Bugün sizler için klasik falafel tarifi vereceğiz. “Falafel nasıl yapılır” diye merak ediyorsanız işte karşınızda enfes tarifi…

FALAFEL MALZEMELERİ

1 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı un

Bir tutam kişniş

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Falafelin sosu için:

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tahin

FALAFELİN HAZIRLANIŞI

- Soğan ve sarımsakları doğrayın.

- Maydanoz ve kişnişin yaprak kısımlarını ayırıp kıyın.

- Un hariç tüm malzemeyi rondoya koyun ve püre haline gelinceye dek çekin. Ardından unu ilave edin.

- Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizde yuvarlayın. Derin kızgın yağda kızartın.

- Sosu için tahin, limon suyu ve yoğurdu çırpın. Kızaran falafellerin üzerine gezdirin.

- Sıcakken servis edin.

FALAFEL HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI

Falafel hazırlarken taze mahsul bir nohut tercih edilmelidir. Nohut bir gece önceden ıslatılmalıdır. Islanmış nohut, ertesi gün haşlanmalıdır. Haşlama esnasında et ya da tavuk suyu kullanılırsa daha lezzetli olacaktır. Falafel yaparken, hazır ve haşlanmış nohut kullanılmamalıdır. Çünkü konserve nohutlar ile lezzeti tutturmak zordur.

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