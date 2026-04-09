Kitleselleşme safhasını tamamlayan Türk yükseköğretimi, rotayı kalite ve uzmanlaşmaya kırdı. 11. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, 2040 yılına kadar iki katından fazla artması beklenen öğrenci sayısına dikkat çekerek, sistemin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

MAHMUT ÖZAY - Dünyanın dört bir yanından akademisyen ve sektör temsilcisini İstanbul’da bir araya getiren Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), bu yıl 11’inci kez kapılarını açtı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen zirve; 50 ülkeden 300 kurum, 60’tan fazla konuşmacı ve 100’ün üzerinde oturumla yükseköğretimin geleceğini masaya yatırıyor.

Yapay zekânın kurumsal etkileri ve üniversitelerin dönüşümünün odak noktası olduğu etkinlik, bugün sona eriyor. Zirvenin açılışında konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, küresel yükseköğretim sisteminin köklü bir değişim sürecinden geçtiğini belirtti. Dünyada şu an 250 milyon olan öğrenci sayısının 2040 yılına kadar 600 milyona ulaşacağını öngördüklerini ifade eden Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu devasa büyüme; kalite, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Türkiye olarak kitleselleşme aşamasını tamamladık; artık odağımız kalite, uzmanlaşma ve uluslararası rekabet gücünü artırmaktır."

DÖRT TEMEL SÜTUN

Üniversitelerin sadece bilgi üretimi değil, bilim diplomasisi ve ekonomik kalkınmanın da merkezi olduğunu vurgulayan Özvar, 2030’a Doğru Türkiye Yükseköğretim Vizyonu’nun dört temel sütun üzerine inşa edildiğini açıkladı:

Kalite odaklı süreç yönetimi ve etkin liderlik. Dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetişim. Ulusal ve uluslararası itibar/görünürlük. Girişimci ve yenilikçi üniversite yapısı.

Özvar, süregelen reformlarla araştırmayı ilerletmeye ve küresel katılımı önceliklendirmeye devam edeceklerini ekledi.

ORTAKLIKLAR ŞART

EURIE Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ise konuşmasında, üniversiteler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Küresel sorunlara çözüm üretebilmek için stratejik ortaklıkların şart olduğunu belirten Aydın “Günümüzde uluslararası iş birliği yapmayan hiçbir kurumun tek başına fark oluşturması mümkün değildir. Kültürler arası köprüler kurmak artık bir trend değil, akademik bir zorunluluktur” dedi.

EĞİTİMİN YENİ KÂBUSU NÜFUS

TÜİK verileri, Türkiye’deki demografik krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. 2014 yılında 1 milyon 351 bin olan doğum sayısı, 2024 yılında 937 bin 559’a gerileyerek son on yılda yüzde 30,6 oranında azaldı. Bu sert düşüşün eğitim sistemindeki ilk büyük yansıması 2030 yılında görülecek.

Projeksiyonlara göre, 2030’da ilkokula başlayacak öğrenci sayısının yüzde 21 oranında düşmesi bekleniyor. Bu durum, öğretmen ihtiyacından derslik planlamasına kadar tüm sistemin yeniden revize edilmesini zorunlu kılıyor.

Nüfus yaşlanması ve doğum oranlarındaki düşüşle mücadele eden bir diğer ülke ise Fransa... Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan planlama raporuna göre, ülke genelinde öğrenci sayısı önümüzdeki 9 yıl içinde yaklaşık 1,7 milyon azalabilir. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, tüm eğitim sisteminin bu azalmadan doğrudan etkileneceğini vurgulayarak, bölgesel eğitim imkânlarının uzun vadede yeniden tasarlanması gerektiğini belirtti. Öğrenci sayısındaki bu dramatik düşüş, sadece sınıfların boşalması anlamına gelmiyor; aynı zamanda okul bütçeleri, öğretmen atamaları ve eğitim kalitesi gibi stratejik alanlarda da büyük bir dönüşümü mecbur kılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası