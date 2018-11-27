Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

10 yıldan bu yana Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde Kişiye Özgü Öğretim Modelini (KÖM) başarıyla uygulayan Bahçeşehir Koleji bireyin öğrenme farklılıklarını dikkate alarak, öğrencilerin öğrenme stiline göre eğitimini şekillendiriyor. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ “KÖM ile her bireyin potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını hedefliyoruz. Öğrenme stilleri görsel, işitsel, kinestetik ile sınırlandırılamayacak kadar çeşitli. Üstelik bir öğrenci bir öğrenim stilinde değil, farklı stillerin birleşimiyle de öğrenmeye yatkın olabiliyor. KÖM ile öğrenme stilleri ve kombinasyonlarını tespit ederek, öğrenenin kazanımlarını eksiksiz edinebilmesi için bir yol haritası çıkarıyoruz” dedi.