Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Kuşadası’nda din derslerine Hristiyan öğretmen girdiği söylentileri ortalığı karıştırdı. Erzurum Atatürk İlahiyat Fakültesi mezunu Esma B.K’nin, sosyal medyada misyonerlik faaliyetleri yürütmesine rağmen Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptığı iddia edildi. Ayrıca B.K’nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile memurluktan ihraç edildiği ancak sonra yeniden görevi iade edildiği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Şuurlu Öğretmenler Derneği “Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede, din eğitimi verecek insanların İslam ile alakası olmaması kabul edilmez bir şey” diyerek duruma tepki gösterdi. Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü de öğretmen ile ilgili soruşturma başlattıklarını aktardı. Esma B.K. ise iddialardan haberdar olmadığını belirtip derslerine devam ettiğini söyledi. B.K, doktor olan eşinin işi dolayısıyla İzmir’de oturduklarını ve okula oradan gidip geldiğini belirtti.