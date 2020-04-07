Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

*Samsun’da Tekkeköy İlkokulunda 3. sınıf öğretmeni olan Sinan Gül, derslerini anlatmak için yer sofrasını tahta olarak kullanıyor. Sınıf ortamını aratmayan bu metotle öğrenciler, öğretmenin hiçbir dersini kaçırmıyor.

*Bafra Barbaros İlkokulunda İngilizce öğretmeni olan Ebru Bayrak, derslerini anlatmak için evindeki buzdolabından istifade ediyor. Buzdolabının kapaklarına yazdıklarıyla konuyu anlatan öğretmen, takdir topluyor.

*Kayseri’de, 45 yaşındaki matematik öğretmeni Mustafa Gürel, mutfak dolabını yazı tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlatıyor. Gürel "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili olan yer değildir" dedi.

*Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapan Melike Büyük Dinçer, evindeki masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine eğitim veriyor.