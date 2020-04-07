Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor. TC kimlik numarasının sonu ‘“0” olanlar dün, “2” olanlar bugün, “4” olanlar 8 Nisan Çarşamba, “6” olanlar 9 Nisan Perşembe, “8” olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.
Burs ve kredi ödemeleri başladı
07.04.2020 - 03:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 03:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.
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694437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/694437.aspx
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