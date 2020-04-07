Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor. TC kimlik numarasının sonu ‘“0” olanlar dün, “2” olanlar bugün, “4” olanlar 8 Nisan Çarşamba, “6” olanlar 9 Nisan Perşembe, “8” olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.