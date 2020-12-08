Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

TIMSS 2019, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 60 ildeki 217 okul ve 434 şubede 11 bin 400 öğrencinin katılımıyla 27 Mart-11 Nisan 2019'da gerçekleştirildi.

İLK DEFA ONLINE YAPILDI

TIMSS ilk defa bu yıl elektronik ortamda yapıldı. Hazırlıklar kapsamında örneklemde yer alan illerde görevli il millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri ve branş öğretmenlerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Öğrencilerin matematik ve fen bilimlerindeki performanslarının ölçüldüğü araştırmada, çoktan seçmeli, açık uçlu sorular ve anketler kullanılıyor.

TIMSS ilk defa 1995'ten itibaren uygulanmaya başlandı ve her araştırmaya 50'den fazla ülke katıldı.

TIMSS araştırmasına Türkiye bugüne kadar 1999 ve 2007 yıllarında sadece 8. sınıflar düzeyinde, 2011 ve 2015'te ise hem 4 hem de 8. sınıflar düzeyinde katıldı.