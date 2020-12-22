Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM interet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 2020-İCRA sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Başvuruları 29 Eylül-6 Ekim 2020 tarihleri arasında tamamlanan ve 22 Kasım 2020 13.45'te gerçekleşen 2020-İCRA sınavı sonuçları ÖSYM internet sitesi üzerinden öğrenilebilir.

ÖSYM'nin yayınlandığı duyuru şöyle:

"2020-İcra Sınav Sonuçları Açıklandı

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."