Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
16.01.2021 - 18:48 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İşte detaylar...
Etiketler : İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi,
760444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/760444.aspx
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