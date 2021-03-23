Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 3 öğretim elemanı alınacak.
İstanbul Bilgi Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak
23.03.2021 - 21:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, yayımladığı ilan ile 3 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Bilgi Üniversitesi,
776878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/776878.aspx
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