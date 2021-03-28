Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 14 öğretim üyesi alınacak.
Beykent Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
28.03.2021 - 12:15 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) alacağını duyurdu.
Etiketler : Beykent Üniversitesi,
778022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/778022.aspx
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