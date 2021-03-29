Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
İstinye Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
29.03.2021 - 14:09 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : istinye üniversitesi,
778299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/778299.aspx
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