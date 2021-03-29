Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca belirlenen kadrolarına öğretim üyeleri alınacak.
Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak
29.03.2021 - 15:14 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 100 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Okan Üniversitesi,
778300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/778300.aspx
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