Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitenin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacak. Son başvuru tarihi 13 Nisan olarak açıklandı.
Altınbaş Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
29.03.2021 - 15:23 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Altınbaş Üniversitesi,
778301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/778301.aspx
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