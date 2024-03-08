Ara tatil kaldırıldı mı? Bakan Yardımcısı iddialara cevap verdi

Ara tatillerin kaldırılacağı iddialarına yönelik açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenci, gerekse de veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmişler" dedi.

Son dönemde sık sık gündeme gelen 'okullarda ara tatillerin kaldırılacağı iddiası'na yönelik Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'den kritik açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde pilot il olarak seçilen Kastamonu'da Öğretmen Akademisi'nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Yelkenci, öğretmenler açısından dijital dönüşümün önemine değindi. Yelkenci, "Eğitimle teknoloji arasında ilişki vardır. Bir yerde, bir ülkede eğitimin niteliği arttıkça o ülkede üretilen teknoloji daha nitelikli olur. Nitelikli teknoloji üretildikçe eğitim onu bir araç olarak kullanır ve eğitimi daha nitelikli yapabilir" dedi.

'ARA TATİLLER KALDIRILACAK' İDDİASI

Yelkenci, son günlerde gündemi meşgul eden 'ara tatiller kaldırılacak' iddiasına da değindi. Sosyal medya üzerinden çok fazla dezenformasyon olduğuna işaret eden Yelkenci, "Sahte haberler çok yapılıyor. Hikayeden haber siteleri var. Orada okunmak için yazıyorlar, haberin doğruluk yanlışlık hassasiyeti, ahlakı yok. Bize de bu haberler üzerine sorular geliyor. İşte ara tatilleri kaldıracakmışız. Konuşmadığımız bir şey" ifadelerini kullandı.

"Biz eğitimle ilgili her konuyu takip ediyor, izliyoruz. Buna ara tatil de dahil" diyen Yelkenci, "Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenciler, gerek veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmişler" ifadelerini kullandı.