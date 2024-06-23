Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlık yüzde 30 azaldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili yaptıkları yeni düzenlemelerle devamsızlık oranlarında yüzde 30'a yakın azalma olduğunu söyledi. Tekin, konuya ilişkin bir esnekliğin de olmayacağını aktardı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kanal 7 televizyonunda canlı yayınlanan Başkent Kulisi programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Yeni eğitim öğretim döneminde sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili yapılan yeni düzenlemelerle ilgili görüşü sorulan Tekin, tüm bu taleplerin öğretmenlerden geldiğini anlattı.

Yusuf Tekin, "Bir yılın sonunda devamsızlıkta çok ciddi mesafe katettik. Yani yüzde 30'a yakın devamsızlık oranlarında azalma ortaya çıktı" diye konuştu.

Bakan Tekin, devamsızlıkla ilgili bir esnekliğin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Esneklik yapacağımız bir şey yok. Zaten yıl içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza özürlü ve özürsüz olarak bir devamsızlık tanımı yaptık." dedi.

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Çocukların okul dışında başka ortamlarda vakit geçirmelerini doğru bulmadığını belirten Tekin, "O yüzden bu konuda kararlı olarak devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

YENİ MÜFREDAT KİTAPLARI EYLÜLDE HAZIR

Bakan Tekin, yeni müfredata ilişkin soru üzerine, programı değişen 26 dersle ilgili ders kitap yazım sürecinin devam ettiğini, eylül ayı itibarıyla bütün kitapların hazır hale geleceğini bildirdi.

Bütün öğretmenlerin yarından itibaren mesleki çalışma programlarının başlayacağını hatırlatan Tekin, "Burada da bütün öğretmenlerimize değişen müfredatla ilgili genel bir bilgilendirme ayrıca yapacağız ama 720 bin öğretmen önümüzdeki yıl yeni müfredata göre ders okutacak, öğretmenlik yapacak arkadaşlarımız da yeni müfredatla ilgili olarak bir eğitim süreci alacaklar." ifadesini kullandı.

Tekin, tarih derslerinde Cumhuriyet ile Osmanlı arasındaki köprüyü oluşturmaya çalıştıklarına yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine, "Dünyada hemen hemen çok az sayıda millete nasip olmuş binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir topluluğuz. Türk milletinin böyle bir yapısı var. Niye biz bunu bir noktada kopartıp bütün bu geçmişi inkar ederek bu zenginliğimizden vazgeçelim?" değerlendirmesinde bulundu.

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MÜLAKAT ÇIKIŞI: SINAV ADİL VE GÜVENİLİR

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığına atanacak 20 bin öğretmen için uygulanacak mülakat sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Mülakatla alakalı kimse kimseye torpil yapamayacak mı? Siz yapmazsınız da mesela Bakanlık muhtesinde görevli, pozisyon sahibi bir kişiye gitti, 'mülakata gireceğim, yardımcı ol bana' dedi. Yok mudur bunun bir yolu?" sorusu üzerine Tekin, "Yok. Ben dahil hiç kimse yapamaz. Sistem buna müsaade etmez. Bir tane dahi 'bana çocuğum mülakata girecek yardımcı olur musun?' şeklinde bir isim gelmedi bugüne kadar. Başkasına da gidemezler. Milletvekillerimiz dahil hiç kimse bize böyle bir talepte bulunmadı şu ana kadar. Çünkü ben bu sınavın objektif, şeffaf, adil ve güvenilir olabilmesi için her türlü tedbiri aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.