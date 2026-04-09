İstanbul Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Gönülden Bir Öğün" projesiyle, SYDV kayıtlı 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL kantin desteği verilecek. Vali Davut Gül'ün duyurduğu projede, öncelik şehit ve gazi çocukları ile dezavantajlı gruplara verilirken ödemeler sadece okul kantinlerindeki yemek ihtiyaçları için kullanılabilecek.

İstanbul Valiliği'nin bir süredir üzerinde çalıştığı "Gönülden Bir Öğün" projesinde şartlar netleşti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesine dair detayları sosyal medya hesabından yaptı.

Vali Gül paylaşımda, İstanbul Çocukları Vakfı olarak, valiliğin koordinasyonunda ve hayırseverlerin destekleriyle "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül

ÖN ŞART SYDV

Proje kapsamında, toplam 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlamayı hedeflediklerini aktaran Gül, projeden yararlanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) kayıtlı olmanın ve belirlenen şartları sağlamanın ön şart olduğunu kaydetti.

ÖNCELİK SIRALAMASI

Gül, ilk etapta, ihtiyaç ve öncelik durumu gözetilerek destek verilecek öğrenci gruplarını şu şekilde açıkladı:

"Şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz çocuklar, engelli çocuklar, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar, koruyucu aile yanında kalan çocuklar, roman çocuklar, babası ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar, anne ve babası ayrı olan ailelerin çocukları, meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler."

AYLIK 2 BİN LİRA

Vali Gül, "Kantin kartlarına aylık 2 bin lira yükleme yapılacak olup, bu tutar yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, desteklerinizle daha fazla çocuğumuza ulaşmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

