Çocuklar ile ailelere de uyum! Oyun ve hikâyelerle öğrenme

ESMA ALTIN - Okula yeni başlayacak minikler için uyum haftası yarın start alacak. Çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması maksadıyla yapılan uyum haftası hafta boyunca devam edecek.

Uyum okul öncesi ile ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Uyum eğitimleriyle öğrencilerin gelişim ve öğrenmesinin desteklenmesi, okula devamını ve okul başarısının artırılması hedefleniyor. İlkokul kademesi için “Tanışma Etkinliği”, “Animasyon Şarkı”, “Tanışma Oyunu”; ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri için ise “Dijital İçerikler” hazırlandı.

Öğrencilerin sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle kaynaştırma faaliyetleri yürütülecek. Ailelere yönelik “İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası” sunumu yapılacak. Ailelere çocuklarıyla birlikte okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak.

MEB ailelere şu önerilerde bulundu:

Çocuk ayrılmakta zorlandığı bir yetişkin tarafından okula getirilmemeli. Okulda vedalaşma süreci çok uzun veya çok kısa tutulmamalı. Çocukla birlikte sınıfa girmemeli. Çocuk, öğretmen ve okul ile korkutulmamalı.

Ortaokul 5’inci sınıfa başlayacak öğrencilere ise, okul hakkında bilgilendirme ve eğitim ortamlarına uyumlarının sağlanmasına yönelik rehberlik çalışmaları, okulların açıldığı 8 Eylül’de yapılacak. Okula uyum etkinlikleri çocukların gelişim özelliklerine göre düzenlenerek uygulanacak. 20 milyon öğrenci için de ders zili 8 Eylül’de çalacak.