Karan birinci sınıf oldu! Özçivit ailesinin okula ödediği ücret ortaya çıktı

Karan birinci sınıf oldu! Özçivit ailesinin okula ödediği ücret ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Karan birinci sınıf oldu! Özçivit ailesinin okula ödediği ücret ortaya çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir boşanma söylentileriyle gündemde olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan’ı ilkokul 1. sınıfa kaydettirdi. Çiftin okul için ödediği yıllık ücret de ortaya çıktı.

2013 yılında ‘Çalıkuşu’ dizisinin setinde tanışan ve 2017’de görkemli bir düğünle evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, son dönemde ayrılık iddialarıyla konuşuluyordu. Her yaptıkları yakından takip edilen ve magazin dünyasında ‘örnek çift’ olarak anılan ikili oğulları Karan’ı okula kaydettirdi.

BOŞANIYORLAR HABERLERİNİ YALANLADILAR

Instagram’da paylaştıkları lüks tatil kareleri, uyumlu stilleri ve gösterişli doğum günü kutlamalarıyla sıkça konuşulan çift, Fahriye Evcen’in sosyal medyadaki hamlesiyle dikkat çekmişti. Yaklaşık 14 milyon takipçisi bulunan Evcen’in profilinden soyadını kaldırması, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmamıştı. ‘Boşanıyorlar’ haberleri çıkan ikili ayrılık söylentilerini ise yalanladı. 

Karan birinci sınıf oldu! Özçivit ailesinin okula ödediği ücret ortaya çıktı - 1. Resim

AİLECE ‘KAYIT POZU’

Ortaya atılan tüm iddiaların ardından, çift oğulları Karan’ın ilkokula kayıt işlemleri sırasında birlikte görüldü. Geçen yıl ana okulana giden Karan, bu yıl ilkokula başlamış oldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğullarının kayıt sürecinde yanındaydı.

Karan birinci sınıf oldu! Özçivit ailesinin okula ödediği ücret ortaya çıktı - 2. Resim

Çiftin kayıt işlemlerinin ardından ailece verdikleri poz sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Evcen, paylaştığı fotoğrafın altına, “Yolun her zaman açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz” notunu düştü.

YILLIK OKUL ÜCRETİ 1 MİLYON 250 BİN TL

Öte yandan Karan’ın gittiği okula ödenen rakam da belli oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ünlü çiftin Çamlıca’daki koleje ödediği ücret gün yüzüne çıktı. Çiftin okulun yıllık ücreti olarak 1 milyon 250 bin TL’yi ceplerinden çıkardığı kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

