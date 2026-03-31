Henüz ilkokul 2. sınıf öğrencisi olan Afşin Agah Alp, yapay zeka ve robotik alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Codeavour 7.0’da Türkiye şampiyonu oldu. Genç deha, Mayıs ayında Endonezya’da düzenlenecek dünya finalinde Türk bayrağını dalgalandıracak.

Eğitim Servisi - Teknoloji ve inovasyon dünyasının genç yetenekleri bir araya getiren uluslararası Codeavour 7.0 yarışmasında, Türkiye'yi gururlandıran bir başarı haberi geldi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Afşin Agah Alp, "Track 1" kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye birinciliğini göğüsledi. Daha önce eğitimini İstanbul’daki Bilfen Okulları’nda sürdüren Agah Alp, akademik yolculuğuna şu anda North London Collegiate School Dubai’de devam ediyor.

JÜRİDEN TAM NOT

Küçük yaşına rağmen teknoloji, yapay zeka ve robotik sistemlere duyduğu büyük ilgiyle tanınan genç öğrenci, yarışma kapsamında geliştirdiği projeyle jüri üyelerinden tam not almayı başardı

Gururlandıran başarı: Dünya finalinde Türk bayrağını dalgalandıracak

Codeavour; dünya genelinde binlerce öğrencinin kodlama, yapay zeka, problem çözme ve inovasyon becerilerini sergilediği dev bir platform olarak biliniyor. Her yıl düzenlenen ve sıkı ulusal elemelerden geçilerek dahil olunan yarışmanın bu yılki büyük finali Mayıs ayında Endonezya’da gerçekleştirilecek. Agah Alp, kazandığı bu birincilikle Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme hakkını elde etti.

Genç yeteneğin geliştirdiği proje, teknolojiyi kullanarak günlük yaşamda karşılaşılan problemlere yenilikçi ve pratik çözümler sunmayı hedefliyor. Agah Alp’in bu başarısı, çocukların erken yaşta teknoloji ve bilim dallarına yönlendirilmesinin ne kadar kritik sonuçlar doğurduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Şimdi tüm gözler, Mayıs ayında Endonezya’da yapılacak olan Codeavour 7.0 Dünya Finali’ne çevrildi. Türkiye’nin genç temsilcisi Agah Alp, uluslararası kürsüde de birincilik hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

