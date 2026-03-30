Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kitap Kurdu Yarışması rekor bir katılımla gerçekleşti. Aylardır yarışmaya hazırlanan öğrenciler sınavda ter dökerken, 360 bin katılımla geçen yıllara göre rekor bir sayıya ulaşıldığı açıklandı.

"Türkiye’nin Kitap Kurtları Yarışıyor" sloganı ile dikkat çeken eğitim ve kültür yarışması Kitap Kurdu, 29 Mart Pazar günü saat 11.00’de gerçekleşti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kitap Kurdu Yarışması Türkiye’nin 81 ilinde, 660 ilçesinde, 1.459 sınav merkezinde yapıldı. Sınava giren öğrenci sayısı 360 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin dört bir yanında yoğun ilgi gören yarışmada, belirlenen kitapları okuyan öğrenciler, Umre ve Balkan turu gibi büyük ödüller için ter döktü.

"KALICI OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Uzman eğitimciler tarafından seçilen kitaplardan sorumlu olarak sınava giren öğrenciler, kitapların hayal güçlerini geliştirdiğini ve sonuçları heyecanla beklediklerini ifade etti.

Kitap Kurdu yarışmasına bu yıl katılımın rekor düzeyde olmasının nedenini TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci şu sözlerle açıkladı:

"Kitap Kurdu projemizle ortaokullu gençlerimizin kabiliyetlerini güçlendirmeyi, anlama ve algılama düzeylerini yükseltmeyi, hızlı düşünme ve kendini ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi ve kalıcı okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Evlatlarımız bu vesile ile dijital dünyanın zararlarından da uzaklaşmış oluyor. Aynı zamanda yüz binlerce evladımız kitap okuyor. Ailelerimizin, bu kazanımları destekleyerek çocuklarını Kitap Kurdu yarışmamıza katılmaya teşvik ettikleri için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."

Kitap Kurdu yarışmasına katılan öğrencilerin okuduğu kitaplar; 5 ve 6.sınıflar için Hilalin İzinde (Derya Uğraş Buturak), Kudüs’te Gizli Bir Görev (Sinem Aras Kahveci) ve Anahtar Kâtibi (Esra Bahadır Cesar), 7 ve 8.sınıflar için ise Palanka (Tuğba Coşkuner), Gizli Özne (Ayhan İnak), Fuat Sezgin (Ayşenur Gönen) olarak duyuruldu.

360 bin ortaokullu gencin ter döktüğü TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere dağıtılacak ödüller; 1. Ödülü Umre (Ailesinden 1 kişiyle beraber), 2. Ödülü Balkan Turu (Ailesinden 1 kişiyle beraber), 3. Ödülü Bilgisayar, 4. Ödülü Elektrikli Scooter, 5. Ödülü ₺20.000, 6. Ödülü ₺15.000, 7. Ödülü ₺12.000, 8., 9. ve 10. Ödülü ₺10.000 olarak açıklandı. Ayrıca Öğrencilerin danışmalarına dağıtılacak ödüller ise 1. Ödülü ₺50.000, 2. Ödülü ₺45.000, 3. Ödülü ₺40.000, 4. Ödülü ₺35.000, 5. Ödülü ₺30.000 6., 7., 8., 9., ve 10. Ödülü ₺20.000 olarak belirlendi.

