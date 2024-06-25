ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/2 başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 11 Ağustos'ta yapılacak YÖKDİL-2 başvuruları başladı. Adaylar, sınava 2 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin resmi internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.