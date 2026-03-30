YÖK Başkanı Özvar, “Dünyada küresel anlamda çok önemli değişimler yaşanıyor. Üniversite eğitimi de bundan mutlaka etkileniyor. Bunu eğitimin kısalması, derslerin azalması şeklinde görmemek lazım” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirebilmesine ilişkin hayata geçirilmesi planlanan uygulamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugün üniversitelerin öğrencilerine sadece bilgiyi aktaran değil, en az onun kadar belki ondan daha fazla oranda beceri kazanmayı sağlayabilecek kurumlar hâline dönüşmesi gerektiğini ifade eden Özvar “Bunu sadece ‘3 yıla indirme projesi’ gibi düşünmeyin. Üniversite eğitiminin kısalması, derslerin azalması şeklinde görmemek lazım. Dünyada küresel anlamda çok önemli değişimler yaşanıyor. Üniversite eğitimi de bundan mutlaka etkileniyor. Üniversitelerimizin bu değişime karşı pasif alıcı olarak değil ama bu değişimi yönetecek şekilde yeniden yapılanmasına mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Daha büyük, daha kapsamlı bir projenin bir parçası bu 3 yıl dediğimiz konu” dedi.

"OKURKEN TECRÜBE SAHİBİ OLMALARINI İSTİYORUZ"

Üniversitelerin yıllardır içeriği değişmemiş programları mutlaka gözden geçirmesini isteyen Özvar, şöyle konuştu: Burada vurgulayacağımız konu tırnak içerisinde ‘4 yılı 3 yıla sıkıştırmak’ asla değil. Biz derslerin daha etkin olmasını, hocalarımızdan daha fazla istifade edebilmeyi, öğrencilerimizin okurken tecrübe sahibi olmasını istiyoruz.

